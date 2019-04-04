زيدان: ريال مدريد يترقب تعثرات الغريمين برشلونة وأتلتيكو مدريد

زين الدين زيدان

في تصريح لافت، قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنه يضمن لأنصار الفريق الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بحالة واحدة.

وفي التفاصيل، اعترف "زيزو" بصعوبة المباراة أمام فالنسيا، مساء الأربعاء، التي تعرض الفريق الملكي فيها للخسارة الأولى منذ عودة المدرب الفرنسي الى النادي الملكي، بهدف لاثنين.

وقال زيدان: “دخل ريال مدريد المباراة بشكل جيد للغاية لكننا افتقدنا للهدف المبكر، لم نصل لمرماهم كثيراً، هم لديهم دوافع أكثر منا خلال الفترة الحالية، لأنهم يراهنون على الصعود لدوري الأبطال”.

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وفي تصريحه للصحفيين: “كنا نستحق التعادل على أقصى تقدير، لكن الحظ لم يحالفنا، هذه الهزيمة لن تقلل من عزيمتنا الفترة المقبلة، وسنعمل على التحسن”، مشيراً إلى أن هدف الفريق الحالي هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز بكل المباريات المتبقية.

وتابع: “لم تنته الليغا بعد، سنقاتل عليها وسننتظر تعثرات الغريمين برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن أضمن لكم أننا سنفوز في حال تعثروا”.

بُشار الى أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.