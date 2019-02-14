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إبراهيموفيتش: تم تفسير تصريحاتي بشأن انتقال رونالدو ليوفنتوس بشكل خاطىء

إبراهيموفيتش: تم تفسير تصريحاتي بشأن انتقال رونالدو ليوفنتوس بشكل خاطىء
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نشر 14 شباط/فبراير 2019 - 17:03 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

فسر النجم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي اليوم الخميس، تصريحاته السابقة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأوضح الهداف السويدي في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية: “لم أقل أن هذا الانتقال لم يكن رائعاً، وإنما كان قصدي أنه لا يشكل تحدياً، ليس من الصعب الانتقال إلى أحد أفضل الأندية في العالم.

“الأمر يعتمد على تعريفك لهذا الأمر، بالنسبة لي التحدي هو الانضمام لفريق وأخذه بعيداً، هذا هو التحدي”.

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وتابع نجم يوفنتوس السابق: “على أي حال، هذه الصفقة عظيمة بالنسبة للكرة الإيطالية، بفضل قدرات اللاعب... موطني الثاني في إيطاليا تطور كثيراً”.

يذكر أن إبراهيموفيتش، لا يُفوت فرصة للإشادة بزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، حيث يعتبره أفضل لاعب في العالم.

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