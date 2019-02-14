غوارديولا يستهدف ديبالا

باولو ديبالا

كشفت تقارير أن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أرسل الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، الشهر الماضي إلى إيطاليا لمتابعة باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

ويبدو أن سيتي ومدربه مهتمان بالدولي الأرجنتيني، صاحب الـ 25 عاماً، الذي سجل سبعة أهداف إضافة لـ 6 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة في مباريات الموسم.

وتواجد سوريانو في المدرجات خلال مباراة يوفنتوس ولاتسيو في 27 من الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية من أجل متابعة ديبالا الذي يبلغ سعره حوالي 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يُقنع يوفي بالسماح له بالرحيل.

بارتوميو يستبعد تعاقد برشلونة مع نيمار

راموس: سأكذب لو قلت أني لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء

دي يونغ يهاجم تقنية الفيديو المساعد

سولشاير: مانشستر يونايتد من فرق القمة

تشيلسي يتطلع لتلميع صورته أوروبياً

ولا تجمع ديبالا بمدربه ماسيميليانو آليغري علاقة مميزة في الآونة الأخيرة وحتى في الموسم الماضي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالرحيل إلى عدة أندية، مثل أتلتيكو مدريد الذي يُدربه مواطنه دييغو سيميوني.

يذكر أن مانشستر سيتي يعتبر في الوقت الحالي أحد أفضل الأندية في العالم، ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.