فالفيردي: ميسي لا يشارك إذا كان مصاباً

ميسي حينما تعرض للإصابة أمام فالنسيا

أكد إيرنيستو فالفيردي، مدير برشلونة الفني أن الهداف ليونيل ميسي لم يخض أي مباراة وهو مصاب مشيراً إلى أن حالته البدنية جيدة حالياً.

وتعرض الدولي الأرجنتيني لإصابة أمام فالنسيا ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني قبل أن يشارك بديلاً في كلاسيكو كأس الملك، فيما خاض لقاء أتلتيك بلباو كاملاً.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي لم يشارك أبداً وهو مصاب، حالته البدنية جيدة للغاية وأحياناً لا أشركه كإجراء احترازي.

"كما أنه يتدرب بشكل مثالي ولا يوجد أي سبب منطقي لتأجيل مشاركته في المباريات".

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وساهم ميسي في التسجيل أو الصناعة لبرشلونة في مباريات الدوري الإسباني كل مرة شارك فيها عدا لقاء بلباو الأخير الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتطرق مدرب بلباو السابق للحديث عن المدافع سامويل أومتيتي وموعد عودته للملاعب، فقال "يحتاج أومتيتي وقتاً للتعافي من الإصابة، والأمر بالنسبة له أكبر من ذلك لأنّ فترة غيابه استمرت طويلاً.

"نحتاج لتقييم وضعية سامويل ومعرفة ما إذا كان جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد غيابه لفترة طويلة".