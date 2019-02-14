خاميس يرفض آرسنال

خاميس رودريغيز

كشف تقرير بأن خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد المعار حالياً لبايرن ميونيخ وجه صدمة إلى آرسنال.

حيث قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن الدولي الكولومبي أغلق الباب أمام انضمامه إلى النادي اللندني الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن خاميس يرغب في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، وأن بايرن لن يدفع 36.8 مليون جنيه استرليني لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة الإعارة.

يذكر أن آرسنال كان يسعى للتعاقد مع خاميس لتعويض رحيل آرون رامزي إلى يوفنتوس الصيف القادم.