راموس يناقض نفسه ويثير الجدل مجدداً

سيرخيو راموس

ناقض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، تصريحاته بخصوص واقعة تعمده الحصول على إنذار والغياب عن مباراة الإياب أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى المدافع المثير للجدل بطاقة صفراء خلال مباراته الـ 600 بقميص الملكي أمس الأربعاء في العاصمة الهولندية أمستردام، ليتأكد غيابه عن لقاء العودة في الخامس من الشهر القادم في مدريد.

وفي البداية، صرح راموس للمراسلين بعد المباراة قائلاً: "بالنظر للنتيجة، سأكون كاذباً لو قلت أني لم أتعمد تلقي الإنذار.

"لا أقلل من الخصم أو أظن أن المباراة محسومة، لكن في عالم الكرة يجب أن تتخذ قرارات صعبة أحياناً".

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راموس: سأكذب لو قلت أني لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء

ثم عاد قائد ريال مدريد وناقض نفسه من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: "أود أن أوضح أن الأمر مؤلم، لم أتعمد الحصول على بطاقة، وكذلك كان الحال أمام روما في الماضي.

"سأشجع زملائي من المدرجات وسأكون مشجعاً إضافياً يحلم بالتواجد في ربع النهائي".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه في حالة إثبات حكم المباراة في تقريره تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء، فقد يكون المدافع عرضة للإيقاف لمباراة إضافية.

يذكر أن ريال مدريد حسم مباراته أمام مستضيفه أياكس بنتيجة هدفين لهدف سجلهما كريم بنزيمة وماركو آسينسيو.