بارتوميو يستبعد تعاقد برشلونة مع نيمار

نيمار بقميص برشلونة

استبعد جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة فكرة استعادة المهاجم نيمار من باريس سان جيرمان.

ورحل الدولي البرازيلي عن البارسا إلى باريس صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع بطل فرنسا.

وأكدت تقارير رغبة المهاجم في الرحيل لعدم تأقلمه في سان جيرمان.

ورد بارتوميو في تصريحات على ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام: "تحدثت مع نيمار وقابلته أكثر من مرة، لكنه لم يعلمني برغبته في العودة.

"لم يتصل بنا أحد، يرتبط نيمار بعقد مع باريس ويقضي موسمه الثاني هناك ومن الصعب بيعه الآن.

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"استفاد باريس من تفعيل الشرط الجزائي في إسبانيا، لكن الأمر ليس متاحاً لنا لعدم وجود أي شروط من نفس النوع في فرنسا".

وارتبط برشلونة أيضاً بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، بعد ضم زميله فرينكي دي يونغ الشهر الماضي.

ورد بارتوميو على هذه التكهنات: "نعم نحن نتابعه من فترة، وقد حاز على إعجابنا بالتأكيد، لكننا أيضاً نمتلك لاعبين آخرين في غاية الأهمية لنا.

"سنظل نتابعه حتى أبريل، نستمتع برؤيته ولكن لا يوجد أي شيء آخر حتى الآن".

وفي نهاية حديثه أكد بارتوميو أهمية الطريق الذي يسلكه برشلونة الآن، في ظل وجود لاعبين شباب ومميزين مثل عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو.