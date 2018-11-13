فيراتي لا يفكر بترك باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي

أكد لاعب الوسط ماركو فيراتي أنه لا يفكر بالرحيل عن باريس سان جيرمان في المستقبل القريب.

ويلعب الدولي الإيطالي صاحب الـ 26 عاماً في النادي الفرنسي منذ عام 2012، وقد ارتبط مؤخراً بالانتقال ليوفنتوس أو برشلونة.

وعلق نجم الوسط على هذه الشائعات خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه اليوم الثلاثاء، كما تحدث عن مسيرته.



وقال فيراتي: "لا أفكر في التغيير الآن ولا أهتم بما تقوله وسائل الإعلام سواء أكان بالإيجاب أو السلب.

"أنا في باريس منذ 7 أعوام ولم تكن هنالك أي مشاكل مع المدربين رغم إبرام النادي لصفقات كبيرة كل عام.

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"منذ رحيل زلاتان إبراهيموفيتش وأنا المسؤول عن بعض الأشياء الهامة، أريد أن استمر في ذلك وأن أفوز بالمزيد من البطولات".

وأما عن واقعة قيادته في حالة سُكر: "كان أسبوعاً صعباً، لا يجب القيام بذلك وأنا ألعب لنادٍ كبير، اعتذرت وأتطلع لنسيان ما حدث".

وأما عن عدم تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الإيطالي: "هذا أمر طبيعي عندما ألعب بشكلٍ جيد، أتلقى الإشادات والعكس يحدث عندما لا أؤدي بالشكل المطلوب.

"في النادي يمكنك تقديم أفضل ما عندك كل يوم، لكن الموقف يختلف تماماً في المنتخب حيث يتواجد اللاعب كل شهر أو أكثر".

وفي نهاية حديثه، رفض فيراتي التعليق على تصريحات جيامبييرو فينتورا المدرب السابق لمنتخب إيطاليا التي شدد فيها عدم تحمله مسؤولية الفشل في التأهل لكأس العالم 2018.