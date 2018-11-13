مورينيو يتطلع للتخلص من عدة لاعبين

جوزيه مورينيو

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن نية جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد للتخلص من إيريك بايلي وماركوس روخو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط جديد.

وخاض المدافع الأرجنتيني روخو حتى الآن 12 مباراة في مختلف المسابقات، فيما شارك بايلي في سبع مباريات فقط.

ويرغب مورينيو توفير المزيد من الأموال من أجل جلب لاعب وسط في يناير المقبل.

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ويبقى مصير النجم أليكسيس سانشيز مجهولاً حتى الآن، حيث أن اللاعب لم يقدم ما يشفع له حتى الآن منذ قدومه من آرسنال في سوق الشتاء الماضي.

وأصبح مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز الثامن في الترتيب بفارق اثنتي عشرة نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وسبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المدرب جوزيه مورينيو يخوض موسمه الثالث في ملعب أولد ترافورد، وكان في موسمه الأول قد توج بالدوري الأوروبي والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين.