رسمياً: إيقاف هيغواين لمباراتين

هيغواين (وسط) بعد طرده

تأكد رسمياً غياب المهاجم غونزالو هيغواين عن المباراتين القادمتين لميلان في الدوري الإيطالي وذلك عقوبة على سلوكه في المباراة أمام يوفنتوس.

وكان هيغواين (31 عاماً) قد طُرد أمام فريقه السابق يوفنتوس في الدقيقة 83 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل على المدافع مهدي بنعطية في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو الأحد ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثنائية مقابل لا شيء.

واعترض الدولي الأرجنتيني على قرارات الحكم بشكل اعتبره البعض غير مقبول وهو ما دفع الاتحاد الإيطالي لاتخاذ قرار إيقافه لمباراتين.

وكان النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وزميل هيغواين السابق في ريال مدريد قد أعرب عن أمله في ألا يحصل نجم الروسونيري على عقوبة مشددة لأنه فقط كان مستاءً جراء خسارة فريقه.

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وكان هيغواين قد أهدر ركلة جزاء في نفس المباراة تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني.

ويخوض الأرجنتيني موسمه الأول مع ميلان بعد قدومه من يوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أوقع هذا الأسبوع عقوبات أيضاً على لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش ولاعب سامبدوريا كارول لينتي ولاعب تورينو توماس رينكون ولاعب جنوى دومينيكو كريشيتو الذي تلقى غرامة تقدر بـ 1500 يورو.