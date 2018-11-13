تسريب أسماء الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية

لوكا مودريتش

أعلن الصحفي الفرنسي إيريك مامروث، عن اللاعبين الأعلى تصويتاً في استطلاع مجلة "فرانس فوتبول" لجائزة أفضل لاعب في العالم 2018 "بالون دور".



وقال الصحفي الفرنسي، في تغريدة عبر "تويتر" أن الكرواتي لوكا مودريتش جاء في المركز الأول، يليه الفرنسي رافاييل فاران، ثم أتى ثالثاً مواطنه كيليان مبابي.



ولن يتواجد البرتغالي كرستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح بالتالي في قائمة الثلاثي المرشح للجائزة.



وتوج مودريتش مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال، وحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، ليتوج بعدها بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذات بيست".



كما توج الثنائي الفرنسي فاران ومبابي بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ.

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على مستوى الأندية، توج فاران بدوري الأبطال مع ريال مدريد، فيما حصد مبابي بطولتي الدوري والكأس في فرنسا مع باريس سان جيرمان.



ودخل صلاح ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" إلى جانب مودريتش ورونالدو، فيما تم استبعاد ميسي.



وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل سيقام في الثالث من الشهر القادم في مقر صحيفة فرانس فوتبول في باريس.



وقام 173 صحفياً حول العالم، بترشيح 3 لاعبين، يحصل الأول على 5 نقاط والثاني 3 نقاط، والثالث على نقطة وحيدة، وبعد فرز الأصوات تم الإعلان عن قائمة من 30 لاعباً الأعلى في التصويت، على أن يتم ترتيبهم تصاعدياً.