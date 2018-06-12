قلق إسباني رغم الفوز على تونس

منتخب إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزاً صعباً على نظيره التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وأثار هذا الفوز المتواضع القلق حول فرص لا روخا في المونديال، قبل بضعة أيام من مباراته الأولى أمام نظيره البرتغالي الجمعة المقبل.

وجاء في عنوان أحد التقارير عن المباراة عبارة "ودية للغاية"، وذلك في إشارة لصعوبة آخر مباراة ودية للمنتخب الإسباني قبل خوض نهائيات كأس العالم.

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ورغم أن الماتادور واصل سلسلة المباريات الخالية من الهزائم تحت قيادة المدير الفني جولين لوبيتيغي، إلا أنه لم ينجح في إقناع الجماهير بالأداء.

وجاء عنوان صحيفة "ماركا": "حان الآن وقت الجد".

وتثور المخاوف بشكل رئيسي إزاء تكرار مثل هذا الأداء أمام المنتخب البرتغالي في المباراة المقررة في سوتشي، وهو ما سيسفر عن معاناة كبيرة لمنتخب إسبانيا أمام بطل أوروبا.