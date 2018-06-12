الشكوك ما زالت تحوم حول مشاركة محمد صلاح أمام أوروغواي

محمد صلاح

رفض إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري حسم الأمر حول إصابة محمد صلاح ومصير مشاركته في اللقاء الافتتاحي للفريق في كأس العالم 2018 أمام نظيره الأوروغوياني الجمعة القادمة.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية: "يتابع الجهازان الفني والطبي حالة محمد صلاح يومياً، دعونا نرى، فنحن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم.

"يتدرب صلاح بشكلٍ تدريجي، شاهدنا أن تدريبه أمس كان يختلف عن اليوم، كما أنه يخضع للتأهيل من أجل إصابة كتفه".

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وشارك صلاح في تدريبات منتخب مصر بشكلٍ منفرد حيث أدى بعض التمرينات والجري حول الملعب.

يذكر أن منتخب مصر يخوض ثاني مبارياته في المجموعة أمام غريمه الروسي صاحب الضيافة في 19 من الشهر الجاري، على أن يختتم مبارياته ضمن مرحلة المجموعات في الـ 24 من الشهر ذاته أمام منتخب السعودية.