كاين: إنجلترا تحلم في الفوز بكأس العالم

هاري كاين

يأمل هاري كاين مهاجم منتخب إنجلترا بأن يساعد تغيير العقلية لدى اللاعبين على تقديم بطولة كأس عالم ناجحة.

ويشارك منتخب الأسود الثلاثة في المونديال الروسي هذا الشهر ضمن المجموعة السابعة والتي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وتونس وباناما.

وقال كاين في تصريحات صحفية: "علينا أن نلعب بقوة وأن نقدم أفضل ما لدينا، نريد الفوز بكأس العالم. سنواجه لحظات صعبة وتغيرات في المستوى بالتأكيد، لكن علينا مواصلة اللعب الهجومي وتسجيل الأهداف مع ذلك.

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"في بعض الأوقات تتعلق المشاركة في البطولات الكبرى بعدم الخسارة، ولكن بالنسبة لنا سيكون الفوز بالمباراة الأولى ثم الثانية لنواصل بعدها العمل حتى الفوز باللقب".

واختتم مهاجم توتنهام تصريحاته قائلاً: "هناك شيء أريد تغييره وأتمنى ان يكون هذا الصيف في كأس العالم، تغيرت عقلية اللاعبين بشكلٍ كبير وسنعمل للفوز في كل مباراة".

يذكر أن كاين شارك في مباراتين فقط مع المنتخب الإنجليزي خلال عام 2018 بسبب الإصابة وسجل خلالهما هدفاً واحداً في شباك منتخب نيجيريا.