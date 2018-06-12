غريزمان يؤجل حسم مستقبله

أنتوان غريزمان

سعى برشلونة جدياً للتعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، وأكدت تقارير أن إدارة النادي الكتالوني دخلت في مفاوضات معه منذ فترة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الصيف.



ولكن بعد الكثير من المفاوضات والتقارير حول الصفقة، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الدولي الفرنسي سيحسم مستقبله اليوم وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الفرنسي عن بقائه مع أتلتيكو مدريد.

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وخرج غريزمان في مؤتمر صحفي اليوم ليقول: "أعلم أن الجميع ينتظر قراري حول مستقبلي، ولكني لن أعلن عن ذلك اليوم، أتأسف للجميع، لكن الأمر لم يُحسم بعد.

"أضع كل تركيزي حالياً على كأس العالم وما سنقدمه في البطولة، لن أتحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي".

يذكر أن وسائل الإعلام أكدت اقتراب الهداف الفرنسي من البارسا مقابل 100 مليون يورو وهو الشرط الجزائي لفسخ عقده مع أتلتيكو مدريد.