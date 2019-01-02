إصابة دياز تشعل الجدل مجدداً في ريال مدريد

ماريانو دياز

لا تزال الصدمات تتوالى على ريال مدريد مع بداية العام الجديد، فبعد أن تأكد غياب ماركوس يورينتي ثلاثة أسابيع عن الملاعب للإصابة، تلقى الفريق صدمة إصابة زميله ماريانو دياز ليدخل النادي الملكي في دوامة البحث عن مهاجمٍ ثانٍ بجوار مهاجمه الأساسي كريم بنزيمة.

وكان النادي الإسباني قد أعلن قبل يومين معاناة دياز من التهاب في عصب الفخذ، وهي الإصابة التي قد تبعده لمدة أسبوعين على أقل تقدير.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن إصابة دياز جاءت بعد أيام قليلة من تعافيه من إصابة عضلية أخرى وقعت له في السادس من الشهر الماضي خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد 6-1 على مليلة في كأس ملك إسبانيا.

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وأوضحت "آس" أن هذه الإصابة، وهي الثالثة التي يتعرض لها دياز هذا الموسم، ستترك بنزيمة بلا بديل في مركز رأس الحربة، الأمر الذي سيفتح الجدل مرة أخرى داخل ريال مدريد حول حاجة الأخير للتعاقد مع مهاجم آخر قبل أن يغلق موسم الانتقالات الشتوية أبوابه.

وانضم دياز لصفوف ريال مدريد في أغسطس الماضي كأحد البدائل الهجومية التي اختارها الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة المدرب جولين لوبيتجي، حيث تم تفضيله على العديد من الأسماء التي كانت معروضة على النادي الملكي في ذلك الوقت، وعلى رأسها ماورو ايكاردي وتيمو فيرنر.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة الأخيرة لدياز فتحت الباب مجدداً أمام إمكانية تعاقد ريال مدريد مع أحد هذين النجمين الكبيرين.