بوغبا يهدد رقم كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

بول بوغبا

سجل بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد ثنائية في مرمى هادرسفيلد تاون ليتبعها بثنائية أخرى أمام بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال تسجيل ثنائية ثالثة أمام نيوكاسل يونايتد الليلة، سيعادل الدولي الفرنسي رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل الثنائية في 3 مباريات متتالية موسم 2006-2007 حينما كان يلعب في صفوف الشياطين الحمر، وتحديداً في مباراتي أستون فيلا وويغان يومي 23 و26 ديسمبر عام 2006 ثم أمام ريدينغ في الأول من يناير.

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يذكر أن بوغبا بدأ بالتألق بعد رحيل المدير الفني السابق جوزيه مورينيو الذي تميزت علاقته به بكثرة المشاكل، وقدوم المدرب الجديد أولي غونار سولشاير الذي تحسن الفريق بعد استقطابه بشكلٍ ملحوظ.