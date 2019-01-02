فيفا يبحث إمكانية مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال 2022

جياني إنفانتينو

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمر رياضي في دبي، أن فيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32.

وأضاف إنفانتينو اليوم (الأربعاء): "إذا كان الناس يرون أنه سيكون من الجيد إقامة كأس عالم بمشاركة 48 فريقاً فلما لا ندرس هذا الأمر قبل أربع سنوات على إقامة البطولة؟ لذلك نبحث مدى إمكانية توسيع البطولة إلى 48 منتخباً في 2022.

"ستقام كأس العالم في قطر بمشاركة 32 منتخباً، لكن لو كانت أمامنا فرصة لزيادة المنتخبات إلى 48 لإضفاء المزيد من السعادة على عشاق كرة القدم في العالم فإننا سنحاول ذلك".

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وفي الشهر الماضي، قال إنفانتينو أن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وكان رئيس فيفا قال الشهر الماضي أنه سيكون من "الصعب" تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

وصوت فيفا في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً بداية من 2026، لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءاً من 2022.

وقال إنفانتينو: "إذا استطعنا الاستعانة ببعض الدول المجاورة القريبة لاستضافة بعض المباريات في كأس العالم فإن هذا الأمر قد يكون مفيداً جداً للمنطقة والعالم بأسره".