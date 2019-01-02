صلاح يتفوق على محرز في إحصائية جديدة

محمد صلاح

تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على رياض محرز جناح مانشستر سيتي، في إحصائية جديدة تخص أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودوّن اللاعبان اسميهما بحروف من ذهب وسط مجموعة من النجوم، وأبرزهم على الإطلاق ديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق، الذي تصدر لائحة أفضل الهدافين الإفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الموقع الإلكتروني الرياضي "أفريكا فوتبول دايلي" قائمة من 20 لاعباً، تضم أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وشهدت وجود لاعبَين عربيين فقط هما صلاح ومحرز.

وحل الدولي المصري في المركز الثامن برصيد 46 هدفاً سجلها مع فريقي تشيلسي موسم (2014-2016)، وليفربول الذي انتقل إليه عام 2017، متفوقاً بهدف فقط على محرز الذي جاء في المرتبة التاسعة برصيد 44 هدفاً، سجلها منذ بداية مغامرته مع ليستر سيتي مطلع عام 2014 وصولاً إلى مانشستر سيتي الذي انتقل إليه الصيف الماضي.

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واعتمد الموقع، بهدف إعداد قائمة الهدافين، على ثلاثة معايير هي: احتساب الأهداف المسجلة فقط، وفي حال التساوي في عدد الأهداف يتم التصنيف وفق الترتيب الأبجدي لأسماء اللاعبين، كما أخذ التصنيف في الاعتبار اللاعبين الذين اختاروا اللعب لأحد المنتخبات الإفريقية فقط دون سواهم.



وحل دروغبا المهاجم السابق لتشيلسي في الصدارة برصيد 104 أهداف، متبوعاً بإيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفاً، بينما جاء المهاجم ياكوبو، اللاعب السابق لإيفرتون ثالثاً بـ 95 هدفاً، متبوعاً بيايا توريه برصيد 62 هدفاً، ثم نوانكو كانو بـ 54 هدفاً.

جاء بعدهم ساديو ماني جناح ليفربول بـ 52 هدفاً برفقة إيفان إيكوكو، وبعدهما صلاح بـ 46 هدفاً، فمحرز برصيد 44 هدفاً، ثم شولا آميوبي برصيد 43 هدفاً، رفقة ديما با، والمالي فريديريك عمر كانوتيه، ثم بابيس سيسيه برصيد 37 هدفاً مع الجنوب إفريقي بينيديكت ماكارتي.