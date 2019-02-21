مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد راشفورد

ماركوس راشفورد

يستعد مانشستر يونايتد لتجديد عقد نجمه ماركوس راشفورد، بعد الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم، وتحديداً منذ تسلم أولي غونار سولشاير منصب المدير الفني بدلاً من جوزيه مورينيو.

وقال موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن يونايتد يستعد للاحتفاظ براشفورد (21 عاماً) بعقد طويل الأمد، وسيتم الإعلان رسمياً في الاسابيع المقبلة وفقاً لنائب المدير التنفيذي للنادي إد وودوارد.

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وسيكون عقد المهاجم الجديد حتى عام 2025، مقابل أجر من الأعلى في النادي.

وتدرك إدارة الشياطين الحمر جيداً ان رحيل راشفورد سيشعل ثورة كبيرة بين جماهير يونايتد، التي أكدت دعمها للاعب أكثر من مرة، خصوصاً أنه أصبح جزءاً مهماً من الفريق.

ويحتل مانشستر المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 15 انتصاراً و6 تعادلات و5 خسارات، بينما بات وضعه صعباً في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 بهدفين نظيفين في أولد ترافورد.