رونالدو 5 أرقام قياسية في 21 مباراة

كريستيانو رونالدو

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى العملاق الإيطالي الصيف الماضي، لكن البرتغالي الموهوب بدأ سريعاً جداً، يحصد ثمار الصفقة التي شغلت أنصار كرة القدم حول العالم.

ودخل "صاروخ ماديرا" السبت تاريخ فريق السيدة العجوز بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد أمام تورينو ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإيطالي، إذ كان هذا الهدف رقم 5000 ليوفي في دوري الدرجة الأولى.

لكن إنجاز ليلة السبت لم يكن الوحيد من نوعه لرونالدو، إذ سبقته 4 أرقام قياسية أخرى، وكل ذلك في 21 مباراة خاضها مع السيدة العجوز بواقع 16 في الدوري و5 بدوري أبطال أوروبا.

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أما الأرقام الأخرى فهي كما يلي:

رغم أن رونالدو عجز عن إحراز أي أهداف في مبارياته الأربع الأولى بقميص البيانكونيري في بطولة الدوري، إلا أن حصيلته باتت رائعة بعد ذلك، إذ سجل 10 أهداف في المباريات الـ 10 التالية، ليصبح أسرع من يسجل ذلك العدد في تاريخ يوفنتوس في البطولة، معادلاً رقم الويلزي جون تشارلز، الذي حقق هذا الإنجاز أيضاً في 14 مباراة، لكن ذلك الرقم كان منذ فترة بعيدة جداً، وتحديدا موسم 1957-1958.

بالفوز على فالنسيا في المباراة قبل الأخيرة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحقق الانتصار في 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا، علماً بأن مسيرته في البطولة الأشهر بدأت مع سبورتينغ لشبونة موسم 2002-2003.