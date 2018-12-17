تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

مباريات تعد بالكثير

أسفرت قرعة دور ال32 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن العديد من المواجهات.

فيما يلي ما أسفرت عنه القرعة:

قيكتوريا بيلزن التشيكي × دينامو زاغرب الكرواتي

كلوب بروج البلجيكي × ريد بول سالزبورغ النمساوي

رابيد فيينا النمساوي × إنتر ميلان الإيطالي

سلافيا براغ التشيكي × غينك البلجيكي

كراسنودار الروسي × باير ليفركوزن الألماني

زيوريخ السويسري × نابولي الإيطالي

مالمو السويدي × تشيلسي الإنجليزي

شاختار دونيتسك الأوكراني × آينتراخت فرانكفورت الألماني

سيلتك الاسكتلندي × فالنسيا الإسباني

رين الفرنسي × ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني × دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي × إشبيلية الإسباني

فينيرباهتشة التركي × زينيت سانت بيترسبيرغ الروسي

صحف إسبانيا تشيد بميسي بعد ثلاثية ليفانتي

قرعة دوري أبطال أوروبا: رونالدو يستعيد ذكريات ديربي مدريد

كلوب يتطلع لمواجهة بايرن ميونيخ والعودة لألمانيا

سيميوني يؤكد قرب عودته إلى إنتر ميلان

كأس العالم للأندية: كاشيما يطمح للثأر من ريال مدريد

سبورتينغ لشبونة البرتغالي × فياريال الإسباني

باتي بوريسوف البيلاروسي × آرسنال الإنجليزي

غالاتاساراي التركي × بنفيكا البرتغالي

وانتقلت الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا للعب في دور ال32 للدوري الأوروبي بجوار الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات ال12 بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول إلى جانب أفضل أربعة فرق من الفرق الثمانية المنتقلة من دوري الأبطال بوعاء منفصل وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها إلى جانب الفرق الأربعة الأخرى المنتقلة من دوري الأبطال بوعاء آخر لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة اليوم وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني، كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة من المواجهة سوياً في دور الستة عشر.

ووقع الاختيار أولاً من فرق الوعاء الثاني لتخوض هذه الفرق مباراة الذهاب على ملاعبها، فيما تخرج لملاقاة فرق الوعاء الأول في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور في 14 فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب في 21 من الشهر نفسه.