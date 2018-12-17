سولاري: نتمنى الحفاظ على لقب كأس العالم للأندية

مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري يأمل في التتويج بأولى بطولاته مع الفريق

أكد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد عزم فريقه على التتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في تصريحاته للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيبدأ الميرينغي مشواره في البطولة بملاقاة بطل دوري أبطال آسيا كاشيما آنتلرز الياباني، في مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء، على أن يلاقي المنتصر بينهما بالفائز من مباراة العين الإماراتي بطل دوري الدولة المضيفة، وريفر بلايت الأرجنتيني بطل كوبا ليبارتادوريس.

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وقال سولاري: "بالنسبة للفريق من الرائع التواجد هنا مرة أخرى، هذا يعني هيمنتنا على دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهي البطولة المحببة بالنسبة لنا، نتمنى الحفاظ على اللقب الذي توج به هؤلاء اللاعبين الرائعين الموسم الماضي.

"كان من المهم لنا القدوم إلى البطولة بعد الانتصار في آخر مباراة لنا في الدوري الإسباني أمام رايو فايكانو (1-0)، شاهدنا بداية البطولة عبر شاشات التلفاز، ونحن سعداء الآن بالقدوم إلى هنا، خضنا أول حصة تدريبية استعداداً لمواجهة كاشيما آنتلرز".