صحف إسبانيا تشيد بميسي بعد ثلاثية ليفانتي

ليونيل ميسي

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الاثنين بليونيل ميسي نجم برشلونة بعدما قاد فريقه لانتصار عريض على منافسه ليفانتي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وسجل ميسي ثلاثية (هاتريك) أمس، وصنع هدفين آخرين، ليقود النادي الكتالوني للفوز العاشر له في المسابقة الإسبانية، التي يتربع على صدارتها برصيد 34 نقطة.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية: "لا يمكن قهر برشلونة في ظل وجود ليو ميسي في الملعب، حتى لو كان برشلونة يمر بأسوأ يوم له".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفانتي الذي يكافح منذ بداية الموسم من أجل الحفاظ على موقعه في منتصف الجدول، لم يتمكن من الاستمرار على ثباته أمام النجم الأرجنتيني، ليسقط منهارا بخماسية نظيفة أمام العملاق الكتالوني.

على الجانب الآخر، أثنت صحيفة "ماركا" الإسبانية على نجم برشلونة وأكدت أن ليس له منافس في الدوري الإسباني أو في القارة الأوربية بأكملها.

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وأوضحت الصحيفة أن ميسي سجل أمس أول هاتريك له في الدوري الإسباني هذا الموسم، وأشارت إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني سجل بقميص برشلونة عبر مسيرته 43 ثلاثية 31 منها في المسابقة المحلية.

وذكرت "ماركا" أن ميسي سبق له هذا الموسم أن سجل هاتريك ذلك في شباك آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني قبل يوم أمس.

ورفع ميسي أمس رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإسباني إلى 14 هدفاً، ليتربع على صدارة هدافي هذه البطولة، وعلى صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى أيضاً، يليه زميله لويس سواريز برصيد 11 هدفاً.

وبالإضافة إلى ذلك، رفع ميسي بثلاثيته في مرمى ليفانتي رصيده من الأهداف في 2018 إلى 50 هدفاً، بواقع 46 هدفاً مع برشلونة وأربعة أهداف مع المنتخب الأرجنتيني، وهو الرقم الذي نجح ميسي في تحقيقه للعام التاسع على التوالي.