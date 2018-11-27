بيريز العدو الأول لمدربي ريال مدريد

وقالت صحيفة “ماركا” في تقرير نشرته اليوم، أن المدرب الحالي سانتياغو سولاري قد يواجه هذا المصير مع بدء تراجع النتائج بعد الهزيمة أمام آيبار، فمنصب المدرب الأرجنتيني، الذي جدد عقده في الأيام الماضية حتى 2021، قد يكون في خطر، في ظل كثرة الحديث عن رغبة الإدارة بالتعاقد مع ماوريتسيو بوتشيتينو في الصيف.

ومع عودة فلورنتينو بيريز لرئاسة ريال مدريد، دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب مانويل بيليغريني مع فياريال، والمقدر حينها بنحو 4 ملايين يورو، ليوقع معه لمدة عامين، لم يكمل منهما سوى عام واحد، في حين كانت أحد الأسباب الواضحة لإقالته، الهزيمة من آلكوركون برباعية نظيفة في كأس الملك.

ووصل جوزيه مورينيو إلى سانتياغو بيرنابيو في 2010، وهو بطل أوروبا مع إنتر ميلان، بعقد يمتد لـ 4 مواسم، وعلى الرغم من التمديد حتى 2016 بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني، إلا أن القرار النهائي برحيله أتى في عام 2013، قبل إكمال مدة الاتفاق المبدئي.

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وقرر كارلو أنشيلوتي الرحيل عن باريس سان جيرمان لتدريب ريال مدريد، حيث أبُرم عقد بين الطرفين حتى 30 يونيو 2016، ولكن تم إنهاء الاتفاق بينهما في 2015 بعد الهزيمة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس، وتبعها تحقيق برشلونة للثلاثية.

بعد رحيل المدرب الإيطالي توصل النادي الملكي لإتفاق مع رافاييل بينيتيز، ولكن مدته اقتصرت داخل القلعة البيضاء على نصف موسم فقط، بعدما رحل في يناير 2016، في حين كانت تمتد مدة العقد إلى عام 2018.

وحقق زين الدين زيدان إنجازات تاريخية خلال موسمين ونصف مع ريال مدريد، جعلته ضمن أفضل المدربين في تاريخ النادي، ولكن على الرغم من تمديد عقده حتى 2020 والفوز بنهائي كييف، إلا أنه قرر الرحيل في 31 مايو من العام الجاري.

ووقع الاختيار على يولين لوبيتيغي ليحل محل زيدان على رأس القيادة الفنية، وبعد التوصل إلى ذلك الاتفاق الذي أسفر عن إقالته من تدريب إسبانيا بعد انطلاق كأس العالم بـ 3 أيام، رحل لوبيتيغي بعد 5 أشهر فقط، في حين أن عقده كان يمتد حتى 2021.

وبات سولاري، المدرب رقم 13 خلال ولايتي بيريز، معرضاً لهذا السيناريو كما حدث مع العديد من المدربين من قبل، مثل فيسنتي ديل بوسكي وكاماتشو وغارسيا ريمون ولوكسمبورغ وخوان رامون لوبيز.