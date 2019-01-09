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إيفرتون يتابع براهيمي

إيفرتون يتابع براهيمي
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نشر 09 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:49 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ياسين براهيمي
ياسين براهيمي

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن إيفرتون يراقب عن كثب النجم ياسين براهيمي جناح بورتو، تمهيداً لضمه الصيف المقبل.

وينتهي عقد الدولي الجزائري مع بورتو نهاية الموسم الجاري، لذلك يحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير الحالي.

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وقالت صحيفة "ميرور" أن إيفرتون أرسل كشافين لمراقبة براهيمي في مباراة بورتو الاثنين الماضي أمام ناسيونال ضمن الدوري البرتغالي.

وما زال من المبكر معرفة مصير النجم الجزائري المطلوب من قبل أندية أخرى وفقاً لأنباء تناقلتها وسائل الإعلام في السابق.

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