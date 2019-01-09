رونالدو يبحث عن هدف مفقود منذ 66 مباراة

كريستيانو رونالدو

دارت ماكينة أهداف كريستيانو رونالدو خلال موسمه الأول مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، حتى تصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً، لكنه يبحث عن هدف بطريقة معينة لم يسجله منذ 66 مباراة على مستوى الأندية.

وفي استفتاء لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أجمع جمهور يوفي على أنهم ينتظرون هدفاً من رونالدو طال انتظاره، وذلك من ركلة حرة مباشرة.

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وكان آخر هدف سجله النجم البرتغالي من ركلة حرة، بقميص منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا، عندما أحرز ثلاثية (هاتريك) في شباك إسبانيا، وبعدها لم يسجل أي هدف من مخالفة، رغم أنه كان يبرع في هذه الركلات خلال فترته مع مانشستر يونايتد، ثم في بداياته مع ريال مدريد.

أما على مستوى الأندية، لم يسجل رونالدو من ركلة حرة منذ عامين، حين هز شباك أتلتيكو في ديربي مدريد، ضمن هاتريك أيضاً، وذلك يوم 19 نوفمبر 2016 أي قبل نحو 790 يوماً.

وفي المقابل سجل غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة 11 هدفاً من ركلات حرة في 79 مباراة، ليظهر فاعلية أكبر.