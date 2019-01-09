ريال مدريد يفكر بمورينيو مجدداً

جوزيه مورينيو

يفكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بإعادة المدير الفني جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق مجدداً، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

ولم تكن بداية الموسم جيدة لمورينيو، حيث تلقى الشياطين الحمر الخسارة تلو الأخرى، حتى اتخذت إدارة يونايتد قراراً بإقالته وتعيين أولي غونار سولشاير بدلاً منه.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ريال مدريد بدأ اتصالاته بمورينيو ليتسلم منصب المدير الفني مجدداً، بعد النتائج المتذبذبة التي حققها الملكي في عهد سانتياغو سولاري.

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وجمع ريال مدريد 30 نقطة في الدوري الإسباني حتى الآن، قبل مرحلة على نهاية الذهاب، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر.

وأضاف الموقع أن رئيس ريال مدريد يعتبر أن مورينيو هو الشخص القادر على إنهاء معاناة ريال مدريد.

ولا تزال علاقة مورينيو ومانشستر مستمرة، إذ أن الأول يحاول تسوية أموره المادية من خلال حصوله على 15 مليون جنيه استرليني، وهو ما يطلبه مدير أعماله، الذي يسارع في حل الأمور.