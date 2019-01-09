ملخص مباراة قطر ولبنان 2-0 كأس آسيا 2019

المعز علي (وسط) يحتفل بهدفه مع زملائه

استهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس آسيا 2019 بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد لحساب المجموعة الخامسة.

وجاء الهدفان عن طريق بسام هشام الراوي (65)، والمعز علي عبد الله (79).

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ورفع منتخب قطر رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب السعودية المتصدر.

أما منتخب لبنان، فبقي رصيده خالياً من النقاط ليحتل المركز الثالث.