قرعة الدور الرابع لكأس إنجلترا تجمع مانشستر يونايتد بآرسنال

شكودران موستافي من لقاء سابق بين الفريقين

أسفرت قرعة الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا عن مواجهة نارية بين الفريقين الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد.

ويحمل الفريق اللندني الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقباً آخرها الموسم قبل الماضي (2016 - 2017)، بفارق لقب واحد أمام مانشستر يونايتد آخرها موسم 2015 - 2016.

والتقى الفريقان في الدوري الإنجليزي في الخامس من الشهر الماضي على ملعب أولد ترافورد وانتهت المواجهة بالتعادل 2 - 2.

بدوره، يخوض تشيلسي، حامل اللقب 8 مرات آخرها الموسم الماضي، اختباراً سهلاً أمام شيفيلد ونزداي أو لاتون على ملعب ستامفورد بريدج.

أما توتنهام شريك تشيلسي في المركز الثالث على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً في المسابقة فيلعب مع جاره كريستال بالاس.

فيما يلتقي مانشستر سيتي المتوج بخمسة ألقاب آخرها موسم 2010 – 2011، مع ضيفه بيرنلي، بينما ينتظر ولفرهامبتون الذي حقق مفاجأة كبيرة بإطاحة ليفربول من المسابقة (2 - 1) الفائز من شروسبوري أو ستوك سيتي.

وأسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة سوانزي سيتي مع جيلينغهام، وويمبلدون مع وستهام، وميلوول مع إيفرتون، وبرايتون مع ويست بروميتش ألبيون، وبريستول سيتي مع بولتون، وآكرينغتون مع ديربي كاونتي أو ساوثهامبتون، ودونكاستر مع أولدهام، ونيوكاسل أو بلاكبيرن مع واتفورد، وميدلزبره مع نيوبورت، وبارنيت مع برنتفورد، وبورتسموث مع كوينز بارك رينجرز.

وتقام المباريات في الفترة بين 25 و28 يناير الحالي.

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وكان انتصار ولفرهامبتون على ضيفه ليفربول المفاجأة الأبرز بالدور الثالث، حيث أنها المرة الثانية على التوالي التي ينجح فيها هذا الفريق في الإطاحة بليفربول متصدر الدوري الممتاز من مسابقة الكأس.

وسجل راؤول خيمينيز في الدقيقة 38، وروبن نيفيش (55) هدفي ولفرهامبتون، وديفوك أوريغي في الدقيقة (51) هدف ليفربول.

وكان ولفرهامبتون أخرج ليفربول من المسابقة ذاتها الموسم الماضي عندما تغلب عليه 2 - 1 على ملعب آنفليد في دور الـ 32.

ورد ولفرهامبتون الاعتبار لخسارته أمام ليفربول على أرضه 0-2 في 21 ديسمبر الماضي في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وأضاف ولفرهامبتون ليفربول إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم بعد فوزه على تشيلسي وتوتنهام وإرغامه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال على التعادل في الدوري.

وهذه المسابقة الثانية التي يودعها ليفربول هذا الموسم بعد كأس الرابطة المحلية، وبات أمامه التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عاماً ومسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، لإنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للموسم الرابع على التوالي.

وهي الخسارة الثانية توالياً لليفربول بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر سيتي في الدوري المحلي الخميس الماضي، هي الأولى له بالدوري هذا الموسم.

ودفع ليفربول ومدربه يورغن كلوب ثمن الدفع بتشكيلة أغلبها من البدلاء حيث وحدهما جيمس ميلنر وديان لوفرين خاضا اللقاء من التشكيلة الأساسية.

وتعرض ليفربول لضربة قاسية في الدقيقة الخامسة بإصابة لوفرين في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فترك مكانه للواعد كاي - جانا هوفر البالغ من العمر 16 عاماً.

وغاب فيرجيل فان دايك وجورجينيو فاينالدوم وأندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون والحارس أليسون بيكر، فيما جلس محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت أليكساندر أرنولد على مقاعد البدلاء.