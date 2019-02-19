شاكيري يتجاهل صلاح في تشكيلته المثالية

صلاح وشاكيري

اختار شيردان شاكيري جناح ليفربول، التشكيل المفضل له على مستوى العالم لأفضل 11 لاعب في الوقت الحالي.

وبدأ الدولي السويسري مسيرته مع بازل، قبل الانتقال لبايرن ميونيخ ثم إنتر وستوك سيتي والآن ليفربول.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بغياب زميله الحالي محمد صلاح، الحاصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم.

تواجد بها أيضاً عدد كبير من لاعبي فريقه السابق بايرن ميونيخ.

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أهداف مباراة النصر وأجمك 4-0 دوري أبطال آسيا

وجاء التشكيل كالتالي:



حارس: مانويل نوير



دفاع : روبرتسون، راموس، فان دايك، كارفاخال



وسط: مودريتش، تياغو، توني كروس



هجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

وعلق أيضاً شاكيري على غياب زميله فيرجيل فان دايك أمام بايرن ميونيخ قائلاً: "هو مدافع قوي جداً ويتمتع بموسم ممتاز وأثر بالإيجاب علينا.

"سنفتقده كثيراً ولكنها فرصة كبيرة لباقي اللاعبين بهذا المركز لإثبات أنفسهم".

ويستضيف ليفربول بايرن في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد، قبل أن يلاقيه في آليانز آرينا معقل البافاري مطلع الشهر القادم.