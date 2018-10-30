رئيس الليغا يقترح جائزة جديدة باسم ميسي

ليونيل ميسي

أشاد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالنجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، ووصفه بأفضل لاعب في التاريخ.

وقال تيباس في حوار خاص مع موقع "جول" عن مقترح جديد، بتخصيص جائزة لأفضل لاعب في كل موسم من الدوري الإسباني باسم ميسي.

ويأتي ذلك تيمناً بالعرف الحالي بجائزة "زارا" لهداف البطولة، والتي أُطلق عليها هذا الاسم تكريماً لتيلمو زارا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ إسبانيا.

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وقال تيباس في تصريحاته: "أعتقد أن ميسي سيكون اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، كانت التوقعات مماثلة لنيمار، لكن الآن عمره 26 عاماً.

"يلعب ميسي منذ سن صغير جداً ودائماً ما يقدم أعلى مستوى ممكن ويقوم بأشياء استثنائية.

"ستكون فكرة جيدة إطلاق اسمه على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني مستقبلاً، مثل جائزة زارا لأفضل هداف".

يذكر أن ميسي يعاني حالياً من إصابة في ذراعه قد تبعده عن الملاعب 3 أسابيع.