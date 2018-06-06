مورينيو يتوقع نتائج كأس العالم ويتنبأ بخروج مبكر للمنتخبات العربية

جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عن توقعاته للمتأهلين من مرحلة مجموعات كأس العالم، متوقعاً عبور الكبار وخروجاً مبكراً للعرب.

وقال مورينيو في فيديو ترويجي لقناة "آر تي" أنه حائر بين التوقعات والآمال وأنه تغلب عليه العاطفة في اختياراته بسبب رغبته في فوز لاعبيه وفي نفس الوقت بحصولهم على إجازات مبكرة.

وتوقع البرتغالي تأهل أوروغواي وروسيا على حساب مصر والسعودية عن المجموعة الأولى، وقال أن لقاء مصر وروسيا سيكون فاصلاً لتحديد البطاقة الثانية خلف أوروغواي.

وفي المجموعة الثانية، يرى مورينيو أن الصدارة ستكون من نصيب إسبانيا، يليها منتخب بلاده البرتغال على حساب المغرب وإيران.

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وفاجىء مدرب الشياطين الحمر الجميع باختياره أستراليا لتحل ثانية في المجموعة الثالثة خلف فرنسا، كما توقع تأهل نيجيريا مع الأرجنتين عن الرابعة، ناعتاً الأخير بفريق "الشخص الصغير"، في إشارة إلى نجمه ليونيل ميسي.

ويتوقع مورينيو فوز البرازيل بصدارة المجموعة الخامسة، وأضاف أنه سيضع سويسرا ثانية لرغبته برؤية نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشتسر يونايتد وصربيا، يحصل على إجازة.

وتنبأ مورينيو تأهل ألمانيا ومعها المكسيك عن المجموعة السادسة، وعن السابعة وضع إنجلترا كأول المتأهلين ومن خلفها بلجيكا.

وأخيراً، توقع مورينيو أن تتصدر السنغال المجموعة الثامنة، والتي وصفها بالمتوازنة، فيما تحتل بولندا المرتبة الثانية.

ويبدأ كأس العالم في الرابع عشر من الشهر الجاري بلقاء المملكة العربية السعودية وروسيا.