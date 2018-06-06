بيلد: بايرن ميونيخ يوافق على بيع ليفاندوفسكي مقابل 200 مليون يورو

روبرت ليفاندوفسكي

قالت تقارير إعلامية أن بايرن ميونيخ يطالب بـ 200 مليون يورو من أجل بيع نجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأعلن بيني زاهافي وكيل أعمال الدولي البولندي الأسبوع الماضي عن رغبة موكله بخوض تجربة جديدة وعدم إكمال مشواره في ألمانيا.

بدورها، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن مستعد للدخول في مفاوضات مع الفرق التي تقدم عروضاً بقيمة 200 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة أنه مع رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد، قد يعود الفريق الملكي مجدداً من أجل ليفاندوفسكي.

وارتبط اسم المهاجم البولندي مؤخراً بكلٍ من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وغيرها من كبار الفرق الأوروبية.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في 2021.