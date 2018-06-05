تعليق مباراة الأرجنتين في القدس عقب احتجاجات واسعة

منتخب الأرجنتين

تم تعليق ودية منتخب الأرجنتين أمام الكيان الصهيوني المثيرة للجدل في القدس بعد احتجاجات واسعة ومسيرات معارضة وفقاً للعديد من التقارير.

وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن وجود حالة من القلق متزايد حيال الأمن المتعلق بالمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، والتي يتخللها زيارة نجوم المنتخب الأرجنتيني إلى المعالم الأثرية مثل حائط البراق.

ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018 بخوض مباراتين وديتين، فاز على منتخب هايتي في الودية الأولى بأربعة أهداف نظيفة.

وتم نقل مباراة التانغو الثانية إلى القدس إثر نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إلى العاصمة المتنازع عليها، وسط انتقادات كبيرة من الفلسطينيين ومجموعات حقوق الإنسان.

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وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن على الجماهير حرق القمصان المكتوب عليها اسم ليونيل ميسي اعتراضاً على إقامة مباراة الأرجنتين في القدس المحتلة.

وكانت الحصة التدريبية للمنتخب الأرجنتيني الثلاثاء في برشلونة مصحوبة بالاعتراضات مع متظاهرين يرتدون قميص الألبيسيلستي ملطخاً بالدم.

ويترك قرار تعليق مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة المدير الفني خورخي سامباولي في مأزق لترتيب خوض لقاء آخر قبل السفر لروسيا من أجل المشاركة في كأس العالم.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يشارك ضمن المجموعة الرابعة في المونديال إلى جانب منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.