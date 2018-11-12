الجماهير الجزائرية تهاجم فيرناندينيو وتدعم محرز

الحادثة التي أثارت الجدل

أثار فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي غضباً عارماً لدى الجماهير الجزائرية التي رأت أنه "تطاول" على مواطنها رياض محرز، خلال حادثة جمعت بينهما وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت الحادثة خلال مباراة ديربي مانشستر التي فاز فيها سيتي على ضيفه يونايتد أمس الأحد بثلاثة أهدافٍ لهدف، ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستمر الفريق في صدارة البطولة برصيد 32 نقطة.

وكشفت كاميرات الملعب قيام قائد سيتي فيرناندينيو بالصراخ في وجه محرز، قبل أن يمسكه بقوة من قميصه ويرفعه إلى أعلى، وتم تأويل الأمر على أن البرازيلي قام بذلك التصرف حتى يذكّر الجزائري بواجباته الدفاعية، وضرورة عودته إلى الخلف لمساعدة زملائه وقطع الكرة.

لكن ورغم أن جماهير متصدر البريميير ليغ وقفت في أغلبيتها بجانب قائد الفريق وساندته في التصرف الذي قام به، إلا أن الجماهير الجزائرية لم تتقبل الأمر، إذ هاجمت الدولي البرازيلي وهبت للدفاع عن مواطنها.

وكتب أحد المشجعين: "هذا كله من خجل رياض الزائد عن اللزوم... يا محرز أنت جزائري، دمك حار، كان يجب أن ترد عليه، أنت أغلى صفقة في تاريخ النادي".

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وتساءل آخر: "هل كان فيرناندينيو سيفعل ذلك مع ليروي ساني أو رحيم ستيرلينغ؟؟ بالتأكيد سيقومان بصفعه"، وشاطره الرأي مشجعٌ آخر قائلاً: "لا أعتقد بأنه سيقوم بنفس التصرف مع بينجامان ميندي".



وكتب آخر: "حتى لو لم يدافع محرز جيداً، لا يحق لفيرناندينيو مسكه من القميص أمام أنظار كل العالم"، بينما نشر مشجعون عبارات جاء فيها: "أكيد سيكون هناك رد فعل من بيب غوارديولا مع فيرناندينيو بسبب رياض محرز".

وعلق أحد المشجعين: "حتى وإن كان زميله في الفريق لا ينبغي على فيرناندينيو أن يشد قميص محرز بهذا الشكل، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين اللاعبين، لنعكس الفعل: لو فعل هذا محرز مع فيرناندينيو هل سيقبل البرازيلي بهذا التصرف؟"



وذهب مشجعٌ آخر إلى أبعد من ذلك، بعدما قال أن لاعبي سيتي يغارون من محرز، وكتب: "هناك غيرة واضحة من لاعبي سيتي تجاه محرز"، بينما قال مشجع آخر أن الجزائري غادر الملعب غاضباً بدليل أنه تفادى مصافحة فيرناندينيو عند استبداله.

في المقابل، رأت أقلية من الجماهير الجزائرية أن ما فعله فيرناندينيو كان أمراً طبيعياً، من منطلق أنه قائد الفريق وبدافع الحفاظ على تماسك الفريق والمكسب المحقق، إذ كتب أحد المشجعين: "كلّنا نحب رياض محرز، لكن فيرناندينيو أراد فقط أن يذكّر محرز بواجباته الدفاعية ويعلمه (الغرينتا)، أعيدوا مشاهدة اللقطة من البداية، تساهل محرز مع لاعب مانشستر يونايتد في حين كان يجب عليه أن يرتكب خطأً تكتيكياً لتفادي الهجمة المرتدة، وهو الأمر الذي قام به فيرناندينيو بدلاً منه".