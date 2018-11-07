الخلافات تعجل برحيل خاميس عن بايرن ميونيخ

خاميس رودريغيز

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أن خاميس رودريغيز يواجه مشاكل عديدة داخل بايرن ميونيخ خلال الفترة الأخيرة بعد أن دخل في مواجهات مع مدربه نيكو كوفاتش ثم مع مدير الكرة حسن صالحميديتش.



وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مشكلة خاميس مع صالحميديتش بدأت في 27 أكتوبر الماضي، عندما جلس على مقاعد البدلاء طوال مباراة بايرن أمام ماينتز في الدوري الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الكولومبي شعر بغضب كبير جراء جلوسه احتياطياً خلال تلك المباراة، حيث أكدت أنه رفض مصافحة مدير الكرة بعد نهاية اللقاء، وقال له بالإسبانية: "أنت مخطئ".

وكان خاميس قبل أسابيع من تلك المباراة قد افتعل مشكلة أخرى مع كوفاتش عندما صرخ في غرفة خلع الملابس في ظل غياب المدير الفني الكرواتي، قائلاً: "نحن لسنا في فرانكفورت"، في إشارة إلى الفريق السابق لكوفاتش.

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وقالت بيلد في تلك الفترة أن هنالك حالة من الاستياء العام تلقي بظلالها على لاعبي بايرن ميونيخ الذين لا يروق لهم الأسلوب الفني للمدرب الكرواتي.

وأفادت تقارير ألمانية في سبتمبر الماضي أن جورجي مينديش وكيل أعمال النجم الكولومبي، سيجتمع بمسؤولي النادي البافاري لمناقشة إمكانية رحيل موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيحاول خاميس الضغط على بايرن من أجل السماح له بالرحيل قبل ستة أشهر من انتهاء عقد إعارته من ريال مدريد، وهو العقد الذي يتضمن بنداً يتيح للنادي الألماني شراء اللاعب بعد نهاية المدة مقابل 42 ميلون يورو.

وأعرب كارل هاينتز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة بايرن ميونيخ العام الماضي عن رغبته في تفعيل البند المذكور لدى انتهاء مدة الإعارة.