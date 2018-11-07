سباليتي: سعر شكرينيار 100 مليون يورو

ميلان شكرينيار

حدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر سعر مدافع الفريق المتألق ميلان شكرينيار بـ 100 مليون يورو، لكنه طالب برشلونة وريال مدريد بدفع "إكرامية" بحال قررا أحدهما فعلياً التعاقد معه.

ولفت الدولي السلوفاكي الأنظار بأدائه الممتاز مع النيراتزوري هذا الموسم، وظهر بصورة رائعة أمس أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وليس خفياً أن عدداً من أندية أوروبا يتنافسون لضمه وأبرزهم البارسا وريال إضافة لمانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

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وسُئل سباليتي عن سعر مدافعه صاحب الـ 23 عاماً، فأجاب: "100 مليون يورو، لو كنت برشلونة لدفعت 120 مليون، منها 20 مليون إكرامية. ولو كنت ريال مدريد لدفعت 140 مليون، منها 40 مليون إكرامية".

يذكر أن إنتر ضم شكرينيار من سامبدوريا صيف عام 2017 مقابل 32 مليون يورو، وقد اشتراه سامبد من زيلينا السلوفاكي قبل عام واحد بما يزيد قليلًا عن 6 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النيرادزوري 53 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف ولم يحصل سوى على 5 بطاقات صفراء.