بنعطية يرحب بعودة بوغبا إلى يوفنتوس

بول بوغبا بقميص يوفنتوس

رحب مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس بعودة بول بوجبا لإيطاليا مرة أخرى وبالأخص لمزاملته في صفوف البيانكونيري.

ويعود الدولي الفرنسي مرة أخرى لملعب آليانز، عندما يواجه فريقه الحالي مانشستر يونايتد مستضيفه يوفنتوس ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الجولة السابقة بين الفريقين قد انتهى بفوز يوفنتوس بهدف على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وكتب بوغبا أمس عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" لدى وصوله مدينة تورينو: "بوغبا العاطفي عاد لتورينو".

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ورحل الفرنسي عن يوفي صيف عام 2016 بعد 4 مواسم قضاها في صفوفه وتوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، مقابل 105 ملايين يورو دفعها مانشستر يونايتد لاستقطابه.

وقال المدافع المغربي رداً على ما نشره بوغبا: "عد مرة أخرى لمنزلك يا أخي.

يذكر أن الثنائي لم يتزاملا في صفوف يوفي، حيث انضم بن عطية لصفوف يوفنتوس موسم 2016-2017 أي بعد رحيل بوغبا ليونايتد.

وكانت بعض التقارير قد أشارت لتفكير بنعطية في الرحيل عن فريق السيدة العجوز جراء قلة مشاركاته، ليؤكد المدرب ماسيميليانو آليغري بعدها ثقته بالمغربي وحاجته إلى خدماته.