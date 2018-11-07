بلان: فيراتي لا يتطور في باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي

يرى لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق أن لاعب وسط الفريق ماركو فيراتي لم يتطور على صعيد المستوى مقارنة بالفترة التي كان يدرب فيها بطل فرنسا.

وقاد بلان باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2013 وحتى 2016، ونجح معه في تحقيق لقب الدوري والكأس المحليين.

وقال بلان في حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "يبقى فيراتي لاعباً استثنائياً، لكنه لا يتطور في باريس، وقد أثرت الإصابات عليه كثيراً.

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"غيابه عن أمم أوروبا وكأس العالم لعب عاملاً هاماً أيضاً، كما أن اعتزال تياغو موتا لم يساعده.

"كان موتا معيناً كبيراً له وساعده على تطوير مستواه، لكن فيراتي افتقد بغيابه لشيء مهم".

وكان فيراتي تعرض للعقوبة التأديبية مؤخراً من قبل السلطات الفرنسية وناديه بسبب القبض عليه وهو يقود مخموراً.