فالفيردي: دوري الأبطال يكفي ولا حاجة لبطولة جديدة

إيرنيستو فالفيردي

أشاد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بالإثارة الحاضرة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 مع إنترناسيونالي أمس الثلاثاء وقال أنه لا حاجة لإنشاء بطولة دوري سوبر جديدة.

ومع حصد الفريقين معاً لثمانية كؤوس أوروبية، جذبت المباراة في سان سيرو أنظار المشجعين وكانت المواجهة على مستوى التوقعات.

وانتزع ماورو إيكاردي قائد إنتر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 بعدما منح مالكوم التقدم للبارسا في مباراة مثيرة.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 للعام الـ 15 على التوالي، فيما يحتاج إنترناسيونالي إلى التعادل مع توتنهام للحاق ببطل إسبانيا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: "لدي انطباع أن دوري الأبطال بالفعل مثل دوري سوبر.

"شاهدنا استعراضاً فنياً الليلة (أمس) في الملعب وفي المدرجات، مباريات من الطراز الرفيع مثل مباراة الليلة ومباراتنا في ويمبلي (عندما فاز برشلونة 4-2 على توتنهام هوتسبير الشهر الماضي)".

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وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية وكونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، يوم الجمعة الماضي أن الحديث عاد عن خطط لإقامة دوري سوبر أوروبي يضم أندية عملاقة مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وقالت المجلة الألمانية، نقلاً عن وثائق مسربة أن خطة حديثة تتضمن تعاوناً بين 11 نادياً أوروبياً كبيراً لإنشاء مسابقة دوري سوبر في 2021.

ووفقاً للمجلة، ستقام المسابقة الجديدة بمشاركة 16 فريقاً بدلاً من دوري الأبطال وستشهد 11 فريقاً أساسياً لن يهبطوا لمدة 20 عاماً إضافة إلى خمسة فرق "مدعوة" ومن ضمنها إنترناسيونالي.

بدوره، اعتبر لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر أن فريقه، العائد للمشاركة في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2011-2012، يجب أن يكون ضمن الفرق المؤسسة في دوري سوبر بحال إنشاء المسابقة.

حيث قال: "إنترناسيونالي فريق يملك تاريخاً كبيراً وقوة كبيرة ومشجعين متحمسين بوسعهم ترك بصمة حقيقية، شاهدنا ذلك الليلة. نستحق أن نكون هناك".