الشكوك تحوم حول مشاركة أحمد حجازي أمام تونس

أحمد حجازي

تعرض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش آلبيون ومنتخب مصر، لإصابة مع فريقه خلال منافسات الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويعد حجازي من اللاعبين الأساسيين في منتخب بلاده، ومن الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني خافيير أغيري.

وتعرض المدافع المصري لشد عضلي بعد مباراة ويست بروميتش وويغان أثلتيك، مما يثير الشكوك حول عدم لحاقة بمواجهة منتخب تونس.

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ويلتقي الطرفان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الـ 16 من الشهر القادم.

واطمئن الجهاز الطبي لمنتخب مصر على حجازي عقب العلم بإصابته من أجل تحديد جاهزيته لمواجهة تونس المقبلة.

ويحتل منتخب مصر الوصافة في المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، خلف نظيره التونسي المتصدر برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.