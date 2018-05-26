الشكوك تحوم حول مشارك صلاح في كأس العالم

صلاح يتلقى المواساة من كريستيانو رونالدو

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، تواصله مع جهاز ليفربول الطبي للاطمئنان على حالة النجم محمد صلاح، وذلك عقب خروجه مصاباً خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأصيب الدولي المصري في كتفه جراء التحام مشترك مع سيرخيو راموس مدافع الملكي، ولم يستطع إثره استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة 30 وينزل آدم لالانا بديلاً له.

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وأوضح طبيب منتخب الفراعنة أن طبيب النادي الإنجليزي أشار إلى أن إصابة صلاح في مفصل الكتف، وأنه سيخضع لفحض أشعة في وقت لاحق، لتحديد حجم الإصابة والعلاج المناسب ومدة غيابه عن الملاعب.

وبات صلاح مهدداً بالتالي بالغياب عن كأس العالم، ليفقد منتخب مصر أهم مفاتيح لعبه بعد عودته للمونديال عقب غياب استمر 28 عاماً.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ليتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ 13 في تاريخه.