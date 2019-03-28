الشكوك تزداد حول مشاركة رونالدو أمام أياكس

إصابة رونالدو خلال مباراة البرتغال وصربيا

أصبحت مشاركة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا موضع شك كبير.

جاء هذا بعد بدء الدولي البرتغالي رحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

وأصيب رونالدو في مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره الصربي (1-1) ضمن تصفيات يورو 2020، وغادر الملعب بعد 30 دقيقة فقط من البداية.

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وكان يوفنتوس قد أكد في بيان صحفي أن رونالدو سيخضع للعلاج خلال الأيام الجارية وسيتم تقييم حالته قريباً من أجل تحديد فترة غيابه.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن فترة ابتعاد "صاروخ ماديرا" عن الملاعب قد تصل لأسبوعين مما يهدد مشاركته أمام كلٍ من ميلان وأياكس.

يذكر أن رونالدو يعد سبب صعود يوفتتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل ثلاثية (هاتريك) في شباك أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 قلبت خسارته لمواجهة الذهاب بهدفين دون رد.