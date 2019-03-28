صحيفة كتالونية تؤكد حسم صفقة انتقال غريزمان إلى برشلونة

أنتوان غريزمان

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم أنتوان غريزمان وافق على الشروط المادية التي طلبها برشلونة منه من أجل تيسير انتقاله إلى كامب ناو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحرصت الصحيفة على نشر هذه المفاجأة عبر غلافها تحت عنوان "قنبلة غريزمان"، حيث أكدت في تقرير نشرته أيضاً أن الدولي الفرنسي وافق على تخفيض راتبه السنوي من أجل تسهيل الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن غريزمان وافق على تقاضي 16 مليون يورو سنوياً بعدما كان يحصل على 23 مليون يورو من أتلتيكو مدريد وهو ما يؤكد أنه يريد الحصول على الألقاب والبطولات.

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وكان أتلتيكو مدريد قد خرج خالي الوفاض هذا الموسم بعدما خسر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح يوفنتوس، كما ابتعد بفارق كبير عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، علاوةً على خروجه المبكر من كأس الملك.

من جانبها، أكدت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن صفقة غريزمان تمت بالفعل وأن كل شيء يسير على ما يرام بعدما جرى الاتفاق على أغلب التفاصيل الخاصة بانتقال المهاجم إلى برشلونة.

وكان الفرنسي قد رفض الانتقال إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل البقاء رفقة أتلتيكو، لكن سياسة النادي الحالية في التخلي عن اللاعبين والخروج من البطولات هذا الموسم ساهما في تراجع النجم الفرنسي عن موقفه.