نجم ريال مدريد السابق ينتقد بايل

غاريث بايل

طالب نجم ريال مدريد السابق رافاييل فان دير فارت، الجناح غاريث بايل بالرد على أنصار الفريق من خلال أدائه، لا سيما وأن إدارة النادي دفعت الكثير من الأموال للتعاقد معه.

وقال الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يمكن لبايل أن يكون إيجابياً أكثر، وأن يثبت بأنه يستحق 100 مليون يورو، دفعوا الكثير من المال للتعاقد معه وعليه أن يثبت أحقيته.

"في موسمه الأخير مع توتنهام، تألق وسجل العديد من الكرات الثابتة، هذا ما يجب عليه فعله في ريال مدريد أيضاً، أدرك أن الأمر صعب، كون الفريق لديه الكثير من اللاعبين الجيدين، لكن عليه أن يقدم المزيد، بايل لاعب جيد، لكن عليه أن يشعر بالثقة أكثر.

صحيفة كتالونية تؤكد حسم صفقة انتقال غريزمان إلى برشلونة

بوغبا يضع شرطاً للانضمام إلى ريال مدريد

كوتينيو يغازل إنتر ميلان

نيمار: مبابي قادر على تقديم المزيد

ريال مدريد الأقرب لضم رابيو

"يجب أن يشعر بأنه مرحب به، لكني أعلم أن ريال مدريد نادٍ صعب إذا لم تقدم، لا يهم إذا كان (كريستيانو) رونالدو أو بايل أو فان دير فارت، فهم سيرفضونك بعد عام واحد فقط".

يُذكر أن النجم الويلزي يعد أبرز المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة، كونه لم يقدم ما هو منتظر منه منذ انضمامه عام 2013 مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية آنذاك، قادماً من توتنهام.