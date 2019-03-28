بوغبا يضع شرطاً للانضمام إلى ريال مدريد

بول بوغبا

أقر مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، بأن هناك شرطاً لا بد من توفره من أجل الموافقة على انتقال موكله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن رايولا طلب حصول بوغبا على راتب يبلغ 13.6 مليون جنيه استرليني، من أجل ترك يونايتد والانتقال إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وإذا وافق ريال مدريد على طلبات الدولي الفرنسي، فإن الأخير سيصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي الملكي، متفوقاً على غاريث بايل (11.9 مليون جنيه)، والقائد سيرخيو راموس (9.3 مليون جنيه).

ويأتي بوغبا في مقدمة طلبات زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح الموسم المقبل.

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يذكر أن بوغبا يتقاضى في الوقت الحالي مع مانشستر يونايتد راتباً سنوياً يبلغ 8.6 مليون جنيه، ويعيش واحدة من أفضل فتراته مع الشياطين الحمر تحت قيادة أولي غونار سولشاير، الذي أحدث صفرة في منظومة الفريق.

في المقابل أفاد تقرير الثلاثاء بأن مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء بوغبا الصيف القادم.

وصرح بوغبا، الأسبوع الماضي، بأن الانتقال للعب تحت إدارة مواطنه زين الدين زيدان في ريال مدريد، يعد حلماً لجميع اللاعبين.

فيما قالت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدمات نجم الوسط.

وحاول برشلونة، الصيف الماضي، جس نبض يونايتد بشأن بوغبا، إلا أن النادي الإنجليزي أغلق الباب في وجهه.