الفساد يحاصر كرة القدم الإفريقية

باتت اتهامات الفساد تحاصر الكرة الإفريقية، حيث أصبحت قرارات إيقاف الحكام أخيراً "عرضاً مستمراً"، وآخرها حكام الأدوار الحاسمة في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، من لجنة انضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن (كاف) إيقاف الزامبي جاني سيكازوي، حكم مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنغولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بنتيجة 4-2، بعد أخطائه القاتلة وإلغاء هدف صحيح للفريق الأنغولي، بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، وهو ما تسبب في خروج الفريق من نصف النهائي وتأهل الترجي ليتوج باللقب أمام الأهلي المصري، خاصة أن الهدف الملغي كان في الدقيقة 88 وكان كفيلاً بإعلان تأهل أول أغسطس.

واتهم الحكم الزامبي من قبل لجنة الانضباط بالفساد ليتم تجميده بشكل كامل لحين خضوعه للتحقيق، وهو ما أثار حالة من الترقب بين جماهير الأهلي التي تداولت الأمر بشكل كبير، بخاصة أنه في حالة ثبوت تلقي الحكم الزامبي لرشوة سيتم تجريد الترجي واستبعاده من البطولة، وإعادة المباراة النهائية بين بطل مصر وأول أغسطس الأنغولي.

وفاز الترجي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الأهلي بعد "ريمونتادا" شهدها ملعب رادس والفوز بثلاثية نظيفة، عقب الخسارة ذهاباً بثلاثية لهدف على ملعب برج العرب.

أرباح قياسية لبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ما زال الأغنى

يويفا يدرس استخدام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال

دورتموند يترقب تخلي برشلونة عن ديمبيلي

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابتي نيمار ومبابي

كاسياس يقترب من الدوري الأميركي

لكن الترقب الأهلاوي لم يستمر سوى ساعات، قبل أن يتم إيقاف الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، بشبهة فساد أيضاً جراء مجاملته بطل مصر باحتساب ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما رغم رجوعه لتقنية حكم الفيديو.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة مباراة جنوب إفريقيا والسنغال التي أقيمت عام 2016 بتصفيات كأس العالم 2018 بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامبتي بعدما ثبت تلقيه رشوة لاحتساب ركلة جزاء عارية تماماً من الصحة.

وفي يوليو الماضي، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراً بإيقاف 11 حكماً من القارة جراء اتهامهم في قضايا فساد رياضي، حيث تم إيقاف عدد منهم لدفترات متفاوتة بسبب الحصول على رشى، وكانت أكبر عقوبة على الحكم المساعد الكيني مروة رنج الذي أوقف مدى الحياة من أي أنشطة كرة قدم متعلقة بالاتحاد، والمساعد الغامبي جالو إبريما الذي أوقف 10 أعوام وهي مدة الإيقاف نفسها للحكم التوغولي يانيسو بيبو، والحكم الإيفواري دينيس ديمبيلي بالإيقاف 6 سنوات.