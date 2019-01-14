الكشف عن سبب استقالة زيدان من ريال مدريد

صورة أرشيفية لبيريز وزيدان

رحل المدرب زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، بعدما قدم استقالته الصيف الماضي إثر تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، لكن جماهير الملكي تريد معرفة السبب الحقيقي لمغادرة أسطورتها الفرنسية.

وكشف موقع "بليتشر ريبورت" عن السبب الذي دفع زين الدين زيدان إلى تقديم استقالته لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بعد أن حصل على معلومات خاصة قادمه من رامون كالديرون الرئيس السابق للميرينغي.

وأضاف الموقع، أن تصرفات بيريز مع زيدان جعلته يستقيل نهاية الموسم الماضي مباشرة، لأنه مل كثرة الحديث والمناقشة مع رئيس ريال مدريد من دون تحقيق رغباته وطلباته طول موسم 2017-2018.

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وقال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق: "شرح زين الدين زيدان الأمر بشكل واضح عندما قرر ترك ريال مدريد، لأنه أصر على الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو، وضرورة رحيل غاريث بايل.

"طلب زيدان أيضاً من رئيس النادي التعاقد مع لاعبين جدد، وبيع بعض لاعبي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن رئيس النادي الملكي فعل عكس ما أراده الفرنسي، لذلك قرر المغادرة وكان على حق بذلك".

وختم الموقع، أن رئيس ريال مدريد يحب بايل على الرغم من إصاباته المتكررة، وعدم الحصول على ما هو متوقع منه، لكن بيريز رفض الاستماع إلى المدرب الذي جلب له دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية، لأن عليه عدم الاستغراب والدهشة عندما قرر زيدان إغلاق الباب في وجهه والخروج من دون سابق إنذار.