بوتي يسخر من أليكسيس سانشيز

أليكسيس سانشيز

سخر إيمانويل بوتي نجم وسط آرسنال وبرشلونة السابق من أليكسيس سانشيز جناح مانشستر يونايتد قبل قمة المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب أولد ترافورد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال موقع "جول" أن لاعب الوسط الفرنسي المعتزل والفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998 سخر من جناح مانشستر يونايتد ولاعب آرسنال السابق بسبب وضعه السيء حالياً وفقاً للأرقام والاحصائيات التي منذ انتقاله إلى أولد ترافورد مطلع عام 2018.

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واعتقد بوتي أن مانشستر يونايتد قد يكون ضم شقيق سانشيز وليس مهاجم آرسنال في سخرية مباشرة من الدولي التشيلي.